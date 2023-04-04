نشر البلوغر التركي “كوكسال بابا “مقطع فيديو” أثناء أدائه لمناسك ⁧‫العمرة‬⁩ خلال شهر ⁧‫رمضان المبارك .

وجاء كوكسال في المقطع وهو يسعى بين الصفا والمروة في خشوع تام بين المعتمرين وزوار بيت الله الحرام .

والجدير بالذكر أن المقطع لقى تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر كالنار في الهشيم .