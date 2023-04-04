نشر البلوغر التركي “كوكسال بابا “مقطع فيديو” أثناء أدائه لمناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك .
وجاء كوكسال في المقطع وهو يسعى بين الصفا والمروة في خشوع تام بين المعتمرين وزوار بيت الله الحرام .
والجدير بالذكر أن المقطع لقى تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر كالنار في الهشيم .
شاهد.. البلوغر التركي "كوكسال بابا" ينشر "مقطع فيديو" أثناء أدائه لمناسك #العمرة خلال شهر #رمضان #العربية_في_رمضان pic.twitter.com/087g7fha57
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 4, 2023
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