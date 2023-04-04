أجاب عضو هيئة كبار العلماء د. عبد السلام السليمان على سؤال يقول ” هل تجوز الزكاة على العمال مثل السائق والخادمة؟ وكيف يتم تحديد الأقارب الذين تصح إليهم الزكاة؟ ” .
وقال السليمان خلال لقائه في برنامج فتاوى أن الزكاة تكون لأحد الأصناف الثمانية التي ذكرت في سورة التوبة ، وإذا كان هؤلاء العمال من الفقراء والمساكين فإنهم يعطون من الزكاة ولكن بشرط أن لا يكون هناك فائدة أو منفعة لصاحب الزكاة .
وتابع أن هناك من يحرم العاملين لديهم حقوقهم ثم يعطيه من الزكاة حتى يتقن العمل أو يجتهد .
وأضاف أنه في حال إعطاء العاملين الزكاة ينبغي تجنب المن وعدم انتظار مقابل من تلك الزكاة لأنها واجبة .
#فتاوى | هل تجوز الزكاة على العمال مثل السائق والخادمة؟ وكيف يتم تحديد الأقارب الذين تصح إليهم الزكاة؟ #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/md39uCz1Sl
— قناة السعودية (@saudiatv) April 4, 2023
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