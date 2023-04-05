كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مشغل رافعة شوكية (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول/ محلل عمليات الصيانة (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، أو هندسة الإلكترونيات).

– ممثل مبيعات إعادة التدوير (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة من خلال الموقع .