أكدت مصادر صحفية أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين مطاري جدة وأربيل، بواقع رحلتين في الأسبوع، لافتة إلى توقعات بزيادة عدد الرحلات خلال الأيام المقبلة.

وأفادت بأن استئناف الرحلات بين المملكة وأربيل سيقدم العديد من التسهيلات للمعتمرين والمسافرين إلى المملكة.

ويُشار إلى أن الرحلات بين المملكة وأربيل ستكون غير مقتصرة على الحج والعمرة وستكون بواقع رحلتين في الأسبوع ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة، بحسب قناة الإخبارية .

فيديو | مراسل #الإخبارية من أربيل فراس الدليمي: الرحلات بين المملكة وأربيل غير مقتصرة على الحج والعمرة وستكون بواقع رحلتين في الأسبوع ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة pic.twitter.com/8odsLxPk5n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023