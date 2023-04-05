أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء تحذير أمني عال الخطورة بشأن منتجات Chrome.

وأصدرت Google تحذيرًا بخصوص تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لنظام Android ومتصفح Chrome لأنظمة Windows.

وذكر المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي :

– إعادة استخدام الذاكرة

– وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow).

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (112.0.5615.49/50) لنظام التشغيل Windows و (112.0.5615.49) لنظام التشغيل Mac و Linux، بينما نسخة (112.0.5615.477.48) 112 Chrome لنظام Android.