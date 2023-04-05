أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن إعادة انتخاب السلوفيني، ألكسندر تشيفرين، رئيسًا بالتزكية لقيادة المؤسسة التي تدير الساحرة المستديرة في القارة العجوز حتى عام 2027.

ويُشار إلى أن تسيفرين، البالغ 55 عاماً، ترأس المنظمة القارية في 2016، بعد إيقاف الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب فضائح فساد، وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2019.

وقال تسيفرين، بعد إعادة انتخابه للاتحادات المنضوية: «أشكركم، من صميم قلبي، على دعمكم بالإجماع، هذا يعني لي الكثير، إنه لشرف كبير، لكن قبل أي شيء مسؤولية كبيرة تجاهكم وتجاه كرة القدم.”

وأثبت تسيفرين قدرته على الخروج من العاصفة التي تسبَّب فيها عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في عام 2021، مع إطلاقها فكرة «الدوري الأوروبي السوبر»، والتي أثارت احتجاجًا عارمًا من قِبل جماهير هذه الأندية، وبعض رؤساء الدول والحكومات القارية.

وشنّ تسيفرين حملة قاسية قبل قليل من إعادة انتخابه، على «السوبر ليغ»: «لحسن الحظ، لم يقتل العار أي شخص، وفي غضون أشهر قليلة، تحوّلت السوبر ليغ إلى أسطورة ليلى والذئب.