أكدت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد انضم لسباق الأندية الراغبة في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في ظل تأكيدات عديدة حول اقتراب رحيله عن فريق باريس سان جيرمان.

ويُشار إلى أن عقد ليونيل ميسي سينتهي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وزعمت تقارير بأن النجم الأرجنتيني قرر الرحيل عن النادي الفرنسي.

وفي السياق نشرت صحيفة “إل ناسيونال” الإسبانية أن يونايتد يستهدف التعاقد مع ميسي واللعب تحت قيادة إريك تين هاغ.

وقالت :” أنه في حال تمت الصفقة فيمكنه أن يرث القميص الأسطوري رقم 7 الذي ارتداه سابقًا كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد”.

بينما ميسي فدارَ العديد من التكهنات بشأن وجهته المقبلة، ما بين رغبة برشلونة في استعادته الصيف المقبل، والحديث عن عرض رسمي ضخم قدمه نادي الهلال السعودي.

والجدير بالذكر أنه لم يتضح حتى الآن هل تقدم يونايتد بعرض رسمي لضم نجم باريس سان جيرمان أم الأمر فقط طرح على طاولة المفاوضات.