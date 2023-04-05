أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية عبد الله الشمراني أن المنصة الرقمية للمخاطر توفر المعلومات عن السجلات الزلزالية في المملكة.

وقال الشمراني: ” ستقوم المنصة بتوفير معلومات عن السجلات الزلزالية في المملكة، باعتبار هيئة المساحة الجيولوجية الجهة المخولة بجمع هذه المعلومات”.

وأضاف ” سيحصل الجميع على المعلومات بكل شفافية ودقة عن الموقع الذي صار فيه الحدث، الوقت، القوة و الأمور المترتبة على ذلك”.