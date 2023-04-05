أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية عبد الله الشمراني أن المنصة الرقمية للمخاطر توفر المعلومات عن السجلات الزلزالية في المملكة.
وقال الشمراني: ” ستقوم المنصة بتوفير معلومات عن السجلات الزلزالية في المملكة، باعتبار هيئة المساحة الجيولوجية الجهة المخولة بجمع هذه المعلومات”.
وأضاف ” سيحصل الجميع على المعلومات بكل شفافية ودقة عن الموقع الذي صار فيه الحدث، الوقت، القوة و الأمور المترتبة على ذلك”.
فيديو | الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية عبد الله الشمراني: المنصة الرقمية للمخاطر توفر المعلومات عن السجلات الزلزالية في المملكة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/PcRqVbYENJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023
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