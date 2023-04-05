كشفت مصادر عن رفض ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان العرض الضخم الذي تلقاه من نادي الهلال السعودي.

وبحسب الصحفي بقناة “تي واي سي” الأرجنتينية، جيرمان غارسيا غروفا، المختص في أخبار الانتقالات، أن الهلال قدم عرضا رسميا لميسي يقدر بـ400 مليون يورو سنويا وهو مبلغ يزيد عن ما يتقاضاه ميسي حاليا مع باريس سان جيرمان بـ359 مليون يورو كاملة.

وأضاف غارسيا غروفا، إن ميسي ناقش الأمر مع عائلته وقرر رفض العرض، حيث يرغب في الاستمرار في أوروبا ولا يفكر حاليا في اللعب خارج القارة، وهو أمر أكدته وسائل إعلام إسبانية بالتأكد على رغبته زوجته أنتونيلا في العودة للعيش في برشلونة.

وبرفض العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن، سيبقى مستقبل النجم الأرجنتيني معلقا حتى 30 يونيو الجاري، وهو موعد نهاية عقد مع باريس سان جيرمان.