وجه عضو مجلس الأمة الكويتي، النائب عبيد الوسمي، حديثا شديد اللهجة لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وقال الوسمي: “رئيس الوزراء عطل عمل السلطة التشريعية وخالف نصا صريحا أقسم به على حماية الدولة والدفاع عن أموالها وحريات شعبها، بعدم اعترافك بالسلطة التشريعية أو السلطة القضائية واعتداءك الصريح على مؤسسات الدولة وحكم من المحكمة الدستورية، مؤكدا على ان ” كل ما سبق يدين رئيس الوزراء”.

وأضاف النائب الكويتي: “يا أخ أحمد النواف، هذا آخر عمل لك في العمل السياسي، إذا كان هذا البلد بلدًا محترمًا، نحن محترمون غصباً عنك، وعن من يسوق لك مثل هذه الأمور”.

وتابع: “نحن احترمنا الدولة والمؤسسات، ونحترم شيوخنا المحترمين، وبعض الشيوخ سفلة وغير محترمين، وصدرت أحكام تقرر هذا الأمر”.

وأضاف: “إذا كنت تتعامل كشخص ينتمي للأسرة الحاكمة يجب أن تحافظ على أسمك وأن يكون لك دور، وأن يكون لك رأيا فيما يحدث من انهيار تدريجي لكل مؤسسات الدولة”.

وتابع: “أكبر الاعتداءات على الدولة والنظام الدستوري، قام بها أشخاص ينتهي اسمهم بـ الصباح، وهذا مهو امتياز لك تقول أنا شيخ، أنا بالنسبة لي، أنت وأي شخص في الشارع، على قدر واحد من المساواة”.

واكمل: “شوف يا أخ أحمد النواف، مجموعة الجرائم التي ارتكبتها، أقسم بالله العظيم لن يسمح لك بتدمير هذه الدولة، واضح من إمكانياتك أنك لا تصلح للوظيفة العامة مطلقًا، علاوة على أن تكون رئيس وزراء”.