تأثرت معتمرة أردنية مصابة بالسرطان وذرفت الدموع لحظة حديثها عن قصتها لبرنامج من الحرم.
وقالت المعتمرة لقناة الإخبارية : ما في عندي حدا أمي وأبوي ماتوا بالسرطان وأنا مريضة بالسرطان.
وأثناء حديثها بكت المعتمرة قائلة : الفندق ما في وجبات ولا معي مصاري ، ليرد المذيع بقوله : بس مشكلة الأكل؟ أنا بحلها لك .
وردت المعتمرة قائلة : أنا بحب السعودية حلوة ليرد المذيع : والسعودية تحبك.
فيديو | في موقف مؤثر من الحرم المكي..
معتمرة أردنية مصابة بالسرطان تذرف الدموع لحظة حديثها عن قصتها لبرنامج #من_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/o4TO7KgkBt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023
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