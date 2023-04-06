تأثرت معتمرة أردنية مصابة بالسرطان وذرفت الدموع لحظة حديثها عن قصتها لبرنامج ‎من الحرم.

وقالت المعتمرة لقناة الإخبارية : ما في عندي حدا أمي وأبوي ماتوا بالسرطان وأنا مريضة بالسرطان.

وأثناء حديثها بكت المعتمرة قائلة : الفندق ما في وجبات ولا معي مصاري ، ليرد المذيع بقوله : بس مشكلة الأكل؟ أنا بحلها لك .

وردت المعتمرة قائلة : أنا بحب السعودية حلوة ليرد المذيع : والسعودية تحبك.