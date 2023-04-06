تمكَّنت أمانة العاصمة المقدسة من إزالة إحداثات على شارع بعرض 15 مترًا في مخطط الزاهر، وهي عبارة عن حواجز خرسانية وأسوار حديدية وأكشاك، أقيمت بطرق عشوائية وغير نظامية وتسبّبت في إغلاق الشارع.

وقد قامت فرقة من بلدية العتيبية الفرعية، وبمشاركة الإدارة العامة للتعدّيات بوكالة البلديات وعددًا من الجهات الأمنية؛ بمباشرة الموقع وتمت إزالة الإحداثيات وإعادة فتح الشارع ورفع كفاءة استخدامه، حسب الأنظمة والتعليمات.

يذكر أن ذلك يأتي ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة في المحافظة على الممتلكات العامة وإزالة كل ما يمكن ان يشكل خدشا للمظهر العام وتشوها بصريا.