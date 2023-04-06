أفادت دراسة حديثة، بأن هناك 45 سببًا يدعو الإنسان للإقلاع عن تناول السكر المضاف أو التقليل منه.

وأوضحت دراسة، نُشرت الأربعاء في دورية المجلة الطبية البريطانية، الأضرار الهائلة التي يُلحقها السكر المضاف بالصحة.

ودعت الدراسة إلى الحد من تناول السكر المضاف الذي يُعرف أيضًا باسم “السكر الحر” إلى أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص يوميًّا.

وبيّنت الدراسة واسعة النطاق أن تناول السكر بقدر كبير يرتبط بـ45 ضررًا سلبيًّا على الصحة وتشمل: (السكري، السمنة، ضغط الدم المرتفع، النوبات القلبية، السكتة الدماغية، السرطان، الربو، تلوث الأسنان، الموت المبكر).

وقالت الدكتورة مايا آدم أستاذة الطب في جامعة ستانفورد: إن هذه الدراسة تقدم نظرة ملخصة ومفيدة عن العلاقة بين استهلاك السكر وصحتنا.

وأضافت الأكاديمية، التي لم تشارك في الدراسة، أن أكل كميات كبيرة من السكر من المرجّح أن يسبب مشكلات لصحة الإنسان.

وسلط الباحثون الضوء في الدراسة على السكر الحر، الذي يضاف أثناء تصنيع الأطعمة أو يُعَبأ على شكل ألواح، والمُحَليات، والأنواع الأخرى من السكر التي تكون طبيعية في جوهرها مثل العسل وعصائر الفاكهة التي يتكسر فيها التركيب الخلوي.