كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة (عريف، جندي أول) للرجال.

وأوضحت الإدارة شروط القبول :

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

2- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

5- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

6- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

7- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

8- أن يكون لدى المتقدم بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

9- الحصول على درجة (الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير لا يقل عن (جيد).

وأشارت إلى أن التقديم بمشيئة الله يبدأ يوم السبت بتاريخ 1444/09/17هـ الموافق 2023/04/08م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م، وذلك من خلال الموقع .