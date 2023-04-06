تناول الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس طعام الإفطار مع عدد من أبناء جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام.

ووثقت مجموعة من الصور لقطات عفوية للشيخ السديس مع الأطفال خلال تناول الإفطار اليوم الخميس.

وجاء ذلك بحضور عدد من مسؤولي الرئاسة، ومدير فرع جمعية الوداد الخيرية بمكة المكرمة الأستاذ بندر المالكي، ومدير الاتصال المؤسسي بجمعية الوداد الخيرية عبدالله النجار.

وأشاد السديس بما تقوم به الجمعية من جهود واضحة لهذه الفئة الغالية مذكرهم بفضل هذا العمل العظيم في قول خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة).