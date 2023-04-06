بعد ظهورها على شاشة قناة الإخبارية تذرف الدموع لعدم وفاء الفندق باتفاقه وتقديم وجبات طعام لهم، انهالت المساعدات من فاعلو الخير على المعتمرة الأردنية المصابة بالسرطان والتي تمكث في دار رعاية أيتام بالأردن.
وقال مذيع الإخبارية ناصر حبتر أن هناك من تبرع لها بزراعة أسنان كاملة بعدما قالت أن الكيماوي أسقط أسنانها في لقاء أمس كما أن هناك من تكفل بإفطارها وسحورها حتى تعود إلى بلدها.
وعبرت المعتمرة عن فرحها وسعادتها بالمساعدات التي قدمت لها ، ورد المذيع قائلاً : ” ما ضاقت إلا ما فرجت ولا تخافي وأنت في بلد سلمان ومحمد بن سلمان”.
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فاعلو خير يقدمون تبرعات مالية وطبية وغذائية للمعتمرة الأردنية المصابة بالسرطان #عين_الخامسة#الإخبارية https://t.co/M8viFCINA6 pic.twitter.com/fJhoeoyD26
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2023
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