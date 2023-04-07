كشفت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الامتثال (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مدير التسعير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وتتضمن الوظائف: مدير أول التسعير (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، فضلًا عن مدير تنفيذي/ الموازنة العامة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 6 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 إبريل 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة بوبا العربية