أكدت تقارير صحافية، على تجدد الخلافات بين البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وعبد الرحمن العبود، لاعب الوسط، وتحديدًا عقب مواجهة ضمك الأخيرة في الجولة الـ 22 من دوري روشن، والتي انتهت لصالح الاتحاد بنتيجة 3ـ0.

وقالت أنه حدثت مشادة كلامية بدأ بها العبود تجاه مدربه داخل غرفة الملابس، عقب نهاية المباراة مباشرة، إذ احتج اللاعب على تغييره، بعد ربع ساعة من مشاركته بديلًا.

وأشارت إلى أن سانتو لم يكن راضيًا من أداء العبود، إذ ظهر على خط التماس أكثر من مرة يوجهه للعودة من أجل التغطية الدفاعية بيد أنه رفض الاستماع إلى تعليمات المدرب، وبعد خروجه بادر بالسلام عليه، لكن الخلاف لم ينتهِ حتى تعالت الأصوات داخل غرفة تبديل الملابس.

وأوضحت أن الجهاز الإداري للفريق الأول أبلغ العبود، أمس الأول، أنه في إجازة عن تدريبات أمس، ما يعني معاقبته نتيجة تصرفاته تجاه المدرب البرتغالي نونو سانتو.