أوضح مدير مركز تاريخ مكة المكرمة سابقًا الدكتور فواز الدهاس أن المسجد الحرام لم يشهد توسعة منذ عهد الخلافة العباسية حتى جاءت الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز.

وقال الدهاس :”آخر توسعة للمسجد الحرام كانت عام ١٦١ في عهد الخلافة العباسية حتى جاءت الدولة السعودية”

وأضاف :” حتى عملية ترميم الحرم، فإن آخر ترميم شهدها الحرم المكي قبل الحكم السعودي على الحجاز كان عام ٩٨٤ هجريا”.