تطوع الطاهي حمد بإعداد وجبات الإفطار للصائمين في محافظة الرس مستغلا في ذلك خبرته.
وأضاف أنه يعمل في مجال الطهي منذ 15 عاما، وانطلق في إعداد مشروع إفطار الصائم منذ 8 سنوات وحتى الآن، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.
وأكد أنه يعد 2000 وجبة للصائمين يوميا، كما يوفر وجبات للأسر في هذا الشهر الكريم.
فيديو | على مدى 8 سنوات.. طاه يتطوع بإعداد وجبات الإفطار للصائمين في محافظة الرس #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8IDrCaze9B
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023
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