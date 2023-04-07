تطوع الطاهي حمد بإعداد وجبات الإفطار للصائمين في محافظة الرس مستغلا في ذلك خبرته.

وأضاف أنه يعمل في مجال الطهي منذ 15 عاما، وانطلق في إعداد مشروع إفطار الصائم منذ 8 سنوات وحتى الآن، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أنه يعد 2000 وجبة للصائمين يوميا، كما يوفر وجبات للأسر في هذا الشهر الكريم.