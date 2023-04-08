كشف الشيخ صالح المغامسي، عن سبب إعفائه من إمامة مسجد قباء، قائلا أن الإعفاء جاء من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة وليس من المقام السامي.

وقال المغامسي :”ظللت 14 عاماً إماما وخطيبا لمسجد قباء، في يوم جمعة كتبت تغريدة لم أوفق فيها لا لفظا ولا معنى ، واعتذرت عنها بتغريدة أخرى ، فإذا بفرع وزارة الشؤون الإسلامية أصدر قرارا بطي القيد ، دون أن تكتب المبررات “.

وأشار: هذه جهة تنفيذية عينتها الدولة وليس لي ولا لغيري أن يعترض ، فقبلت الإعفاء ولم أذهب إلى المسجد إماما ، ولكن ذهبت للصلاة مرارا “، مبينا: حٌمل الإعفاء ما لا يحتمل ، رفع إلى سقف عالي لا يصل إليه بمعنى أن الإمام في الحرمين الشريفين ، لا يمكن أن يٌعين إماما أو خطيبا أو يٌعفى إلا بعد موافقة المقام السامي.

وتابع:” مسجد قباء وغيره من المساجد، فالدولة جعلته في مقام الشؤون الإسلامية وأي وزير يكون على رأس الوزارة من صلاحيته أنه يعني أو يخصص هذه الصلاحيات إلى وكيله أو مدير الفرع ، والقرار إذا صدر سواء للتعيين أو الإعفاء يكون موقع من مدير عام الفرع”.