أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أن هناك علامة استفهام حول عدم تأجيل مباراة ناديي النصر والهلال.

وقال بندر الرزيحان، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن حديث فهد المفرج مخالف لما صرح به رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بأنه تم التنسيق مع نادي الهلال، بينما المفرج يقول أن لا أحد نسق معهم.

وأشار إلى أن فهد المفرج قال أن المباراة علموا عنها عن طريق الجدول وهذا يعد علامة استفهام، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الهلال إذا كان لديه تحفظ على الحكام المحليين عليه المطالبة بحكام أجانب، وعلى الهلال أن يوضح لماذا لم يعترض قبل المباراة.