قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، ماسيج سكورزا، إنه يطمح للمزيد من تنوع الخطط التكتيكية والتبادل بين اللاعبين عند مواجهة الهلال.

وأضاف أن فريقه يحتاج إلى التدرب على الاحتفاظ بالكرة، وزيادة فاعلية امتلاك الكرة عندما يأتي الخصم إلينا أثناء المباراة، وتحسين دقة التمريرات الطويلة والقصيرة.

يذكر أن فريق الهلال بنظيره أوراوا ريد دياموندز، في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث تقام مباراة الذهاب في 29 إبريل، بينما تقام مباراة العودة في 6 مايو المقبل.