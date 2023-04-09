أجاب الشيخ سليمان الماجد، على سؤال بخصوص ما إّذا كان على الزوجة أن تدفع زكاة الفطر من مالها أم أنها تجب على الزوج.

وقال الماجد: “الزوج يخرج الزكاة عنه وعن أهل بيته، والزوجة فهي توكل حتى بمجرد العلم انه سيفعل ذلك فهو بمثابة اتفاق ضمني”.

وفي سياق آخر، أجاب الماجد على سؤال بخصوص زكاة الفطر هل هي نقودا أم حبوب وطعام، قائلا: “الأصل في زكاة الفطر أن تدفع عينا لكن أنا أعطيها للجمعية الخيرية فهي وكيل عن المزكي وعن الفقير”، ناصحا بالتسجيل في الجمعيات الخيرية تلك وهي تقوم بتوليها عنك.