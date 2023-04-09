كشف البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

أخصائي أول في إدارة البيانات والسياسات والتوعية.

أخصائي تعبئة الموارد.

أخصائي أمن حلول أول.

أخصائي إدارة البرامج.

مدير إدارة العلاقات – القطاع الخاص [جنوب شرق آسيا].

مسؤول خدمات الشركات.

رئيس مدقق داخلي لتكنولوجيا المعلومات.

مدقق داخلي رئيسي.

مسؤول مشتريات رئيسي عالمي.

مدير مركز خدمة الموارد البشرية.

اخصائي قيادي في أداء الشركة ونتائجها.

أخصائي عمليات التعاون، وغيرهم

وأشار البنك إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .