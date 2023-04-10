أكد نجم المنتخب الوطني السابق، فؤاد أنور، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر خذل النصراويين وهو مشكلة النصر بالإضافة إلى بعض اللاعبين.

وقال فؤاد أنور، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن جارسيا يرتكب أخطاء في مباريات متكررة، منتقدًا تحميله للاعبين الصغار أكثر من طاقتهم، كما يجب على المدرب إخراج اللاعبين من الضغط الذي يعانون منه.