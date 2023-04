في حادث أليم من نوعه، قام أحد الأشخاص بطعن إمام مسجد أثناء سجوده في مدينة باترسون بولاية نيوجيرزي الأمريكية.

ووثق مقطع فيديو متداول على تويتر لحظة تسلل المهاجم من بين المصلين، بعدما ادعى أنه واحد منهم في بداية الصلاة.

وأظهر المقطع توجه المهاجم نحو إمام المسجد “السيد نقيب” الذي كان ساجدًا، وطعنه ثم حاول الفرار لكن المصلين أمسكوا به وسلموه إلى رجال الشرطة.

وعلى الفور نقلت الإسعاف إمام المسجد إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقي القبض على المتهم بطعنه، ولا زالت السلطات القضائية تواصل تحقيقاتها لكشف دوافع المتهم لارتكاب جريمته.

Imam Sayed Elnakib has been stabbed last night during fajr prayer at the Omar Mosque in Paterson, the hatred in this world has gotten out of hand and may allah punish those who have such hatred in their heart. Please keep the Imam in your Dua’s for speedy recovery🤍 pic.twitter.com/zYCdrZWbIZ

— Malak🇵🇸 (@MalakIgbara) April 9, 2023