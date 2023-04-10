أوضح استشاري التغذية السريرية الدكتور عبد العزيز العثمان، أن جسم الإنسان يشعر بالشبع بعد 17 دقيقة من الأكل، مؤكدا أن الفطور دفعة واحدة من العادات الخاطئة في رمضان.
وقال العثمان: “المفروض نقلل العادا الخاطئة قدر الإمكان ونستمتع بأكلات رمضان لكن بدون ضرر على أجسامنا”.
وأضاف: “البعض يحطون الفطور والعشاء دفعة واحدة ويبدأ الإنسان يأكل حتى يشعر بالتخمة، وبعد 17 دقيقة يكون شرب وأكل أكثر من حاجته”.
وتابع: “هذه المشكلة حلها الإفطار على تمر وقهوة وعصير، ثم نصلي المغرب ونرجع نكمل”.
فيديو | استشاري التغذية السريرية د. عبد العزيز العثمان: الجسم يشعر بالشبع بعد 17 دقيقة من الأكل.. والفطور دفعة واحدة من العادات الخاطئة في رمضان#وقاية#الإخبارية pic.twitter.com/u1OqLhXSMX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023
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