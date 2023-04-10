أوضح استشاري التغذية السريرية الدكتور عبد العزيز العثمان، أن جسم الإنسان يشعر بالشبع بعد 17 دقيقة من الأكل، مؤكدا أن الفطور دفعة واحدة من العادات الخاطئة في رمضان.

وقال العثمان: “المفروض نقلل العادا الخاطئة قدر الإمكان ونستمتع بأكلات رمضان لكن بدون ضرر على أجسامنا”.

وأضاف: “البعض يحطون الفطور والعشاء دفعة واحدة ويبدأ الإنسان يأكل حتى يشعر بالتخمة، وبعد 17 دقيقة يكون شرب وأكل أكثر من حاجته”.

وتابع: “هذه المشكلة حلها الإفطار على تمر وقهوة وعصير، ثم نصلي المغرب ونرجع نكمل”.