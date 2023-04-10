حيت جماهير الهلال المدرب الروماني ميريل رادوي المدير الفني لفريق الطائي الذي سبق وأن ارتدى قميص الهلال كلاعب قبل عدة أعوام.

وسبق ولعب الروماني ميريل رادوي بصفوف الهلال بداية من موسم 08/09 قبل أن ينتقل لصفوف العين الإماراتي في موسم 11/12

وتولى صاحب الـ 41 عاما عقب اعتزاله الكرة تدريب فريق ستيوا بوخارست موسم 14/15 ثم كان المدير الرياضي للمنتخب الروماني الأولمبي ثم مديرًا فنيًا له قبل أن يتولى قيادة المنتخب الروماني الأول ثم نادي أونيفرسيتاتيا كرايوفا في بلاده.

ويواجه الهلال مساء اليوم نظيره الطائي ضمن الجولة 23 من دوري روشن .