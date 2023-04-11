صورة..الموديل المصرية سلمى الشيمي بملامح صادمة بعد القبض عليها

ظهرت الموديل المصرية سلمى الشيمي بعد القبض عليها بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات المنافية للآداب،بملامح صادمة بدون ماكياج.

وضبط رجال الأمن بحوزتها حقيبتي ملابس الأولى لونها أزرق فاتح كبيرة الحجم والأخرى سوداء اللون، كما وجد معها مبلغ مالي وقدره 2700 جنيه، إضافة إلى 130 درهما إماراتيا، و3 بطاقات بنكية، و2 هاتف محمول، وعدد اثنين حلق أكسسوار.

واعترفت سلمى الشيمي،بإن بداية حياتها نحو الشهرة بدأت بالتعرف على شخص أغراها باستغلال جسدها وجمالها، قائلة “قالي أنتي جميلة وحرام جسمك ده ما تمثليش وتبقي نجمة”.

وأضافت “حاولت أمثل أكثر من مرة وتواصلت مع ناس كتير ومخرجين ومنهم مخرج شهير قفل الباب في وشي، وقالي إنتي متنفعيش خالص”.