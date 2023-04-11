روى حرفي سعودي تفاصيل تجربته في امتهان صناعة الخوص منذ أكثر من 13 عاماً.
وقال حبيب فرحان :” أعمل في هذه الحرفة منذ ١٥ عام حيث ورثتها من عمي الذي ورثها من جدي، وفيها نصنع الكثير من الأشياء بالخوص بعد انتزاعه من النخيل”.
وأضاف ” من الأشياء اللي نصنعها من خوص النخل، المكبات، القفايف، المحافر، الزبيل، المناسف، والسفر لتجفيف التمور وغيرها من الأدوات “.
حرفي سعودي يستعرض تجربته في امتهان صناعة #الخوص منذ أكثر من 13 عاماً
عبر:@b_otyf pic.twitter.com/HlYGpbqhe5
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 11, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً