روى حرفي سعودي تفاصيل تجربته في امتهان صناعة الخوص منذ أكثر من 13 عاماً.

وقال حبيب فرحان :” أعمل في هذه الحرفة منذ ١٥ عام حيث ورثتها من عمي الذي ورثها من جدي، وفيها نصنع الكثير من الأشياء بالخوص بعد انتزاعه من النخيل”.

وأضاف ” من الأشياء اللي نصنعها من خوص النخل، المكبات، القفايف، المحافر، الزبيل، المناسف، والسفر لتجفيف التمور وغيرها من الأدوات “.