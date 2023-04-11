تعرض فنان عراقي لهجوم حاد بعد ظهوره في مشهد تليفزيوني بشوارب طويلة تشبه شوارب القاضي محمد عريبي، المعروف بمحاكمته الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتطور الهجوم على المسلسل، ليصل إلى القضاء العراقي، بعد أن قرر محام رفع قضية ضد الفنان أحمد وحيد بدعوى “استهزائه” من القاضي الراحل عريبي.

وخرج أحمد وحيد، في حلقة من مسلسله الكوميدي “قط أحمر” أثناء تأديته شخصية قاض في محكمة، يمثل أمامه متهم، ودار بينهما حوار بقالب فكاهي.

وظهر وحيد في المشهد، بشارب كبير، ما دفع إلى توجيه الاتهامات إليه بعد أن أصبح مظهره قريبا من مظهر القاضي عريبي.