قدمت الدكتورة وجدان المطيري الحاصلة على الدكتوراه في تمريض صحة الأمومة ، مجموعة نصائح للسيدات الحوامل خلال شهر رمضان، وبعض الأمور التي يجب اتباعها.

وقالت الدكتورة وجدان المطيري، أن الأصل للسيدات الحوامل في شهر رمضان الكريم هو الصيام، إذا لم يصاحب الحمل علة لأن الحمل ليس مرضًا من الأساس والسيدة ليست مريضة بحملها، بحسب فيديو نشرته قناة العربية.

وبينت أن العوامل التي على أساسها يتم تحديد إمكانية صيام السيدة الحامل أم لا تتوقف على الصحة العامة للأم والجنين، و مشكلات ومضاعفات السيدة الحامل، وعلى حسب مرحلة الحمل للسيدة وفي أي مرحلة منه ويجب استشارة الطبيب.

ونصحت المطيري السيدات الحوامل بالابتعاد عن بعض الأمور التي ربما تمثل خطورة على صحتها وعلى الحمل عمومًا، ومن بينها : الابتعاد عن أشعة الشمس، عدم الوقوف كثيرًا، عدم القيام بأعمال مرهقة، التعويض بالسوائل عقب الإفطار لمنع حدوث التقلصات، مراجعة الطبيب حال قلة حركة الطفل بعد الإفطار.