أتاح تطبيق “توكلنا” خاصية جديدة لإبلاغ المعتمر في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة، موضحًا خطوات الوصول إلى بطاقة تصريح دخول مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام.

وقال التطبيق أنه يمكن للمعتمر الاستفادة من خاصية “أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين”، من خلال عدد من الخطوات، والتي تبدأ بالدخول على قائمة الخدمات ثم بوابة المناسك، واختيار إصدار تصريح جديد.

وأشار إلى أن الخطوات تشمل أيضاً اختيار نوع التصريح ثم الضغط على (استمرار)، ثم تحديد المستفيد وإضافة مرافق إن وُجد، وذلك عبر قائمة المستفيدين مع إظهار التصاريح وسبب عدم الأهلية.

وذكر أنه يمكن للمستخدم استعراض مواعيد التصاريح عبر التطبيق، حيث يمكنه تفعيل الخاصية حتى يتم إشعاره عند توفر حجوزات في حالة عدم توفرها.

وأضاف أن مستخدم التطبيق يمكنه الوصول إلى “بطاقة الاعتكاف” عبر “توكلنا خدمات”، من خلال تسجيل الدخول واختيار المحفظة الرقمية، ثم اختيار “تصريح دخول الاعتكاف” من تصنيف الوثائق الدينية بالمحفظة، حيث يتمكّن المستخدم من استعراض البطاقة ورمز الاستجابة السريع.