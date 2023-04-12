أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري حكم إجراء عملية في نهار رمضان وتم تخدير المريض بالبنج.

وقال الشثري خلال لقائه في برنامج فتاوى أن من أجريت إليه عملية في نهار رمضان فهو محتاج للفطر لتقوية بدنه ومتى تمكن من الصيام فإنه يقضي ما فاته .

وتابع : قد يوجد عند بعض الناس تأخير العمليات لما بعد رمضان ولكن إذا كان المريض محتاجا للعملية فإن مبادرته بإجرائها أولى من تأجيلها .