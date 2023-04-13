أنهى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التحقيق في مخالفات مزعومة في مدفوعات النادي للاعبيه.

ويقول ممثلو الإدعاء في الاتحاد الإيطالي إن يوفنتوس وافق على دفع غالبية المبالغ التي استقطعت من رواتب اللاعبين على خلفية كوفيد – 19 دون تدوينها في السجلات بصورة صحيحة.

وسيتمكن النادي من الإطلاع على وثائق ممثلي ادعاء الاتحاد على أن يتقدم بوثائقه أو يطلب إجراء مقابلة في غضون 15 يوما، وبعدها يقرر ممثلو الادعاء ما إذا كان يوفنتوس سيخضع لمحاكمة رياضية.

وقد يتعرض النادي لعقوبات بينها خصم المزيد من النقاط، ولم يتضح إذا ما كانت العقوبة المحتملة ستطبق هذا الموسم أو الذي يليه.