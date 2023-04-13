يعتبر السفر بالسيارة من الأمور الشائعة التي يقوم بها ملاك السيارات حول العالم، حيث قد يفضل البعض الذهاب في رحلات بالسيارة في الأعياد الرسمية والمناسبات.

وتعد مشكلات الإطارات الأكثر شيوعًا عند السفر بالسيارة خاصة مع الأجواء الحارة التي تتسم بها المنطقة العربية، لذلك يجب التأكد من سلامة الإطارات والحرص على عدم وجود شقوق بها ومن تاريخ صلاحيتها.

وتعمل السوائل بداخل المحرك على تبريده لضمان عمله بالطريقة الصحيحة، حيث يعمل سائل التبريد على الحفاظ على درجة حرارة المحرك المناسبة طوال رحلتك.

ويفضل أيضًا السفر مع تواجد أشخاص بالسيارة للحصول على التسلية أثناء الرحلات الطويلة، حيث من الممكن أن يقود أحدهم السيارة بدلاً عنك في حالة التعب من القيادة.

والجدير بالذكر أن الآراء تختلف حول هذه المسألة، ولكن يفضل أن يتم تغيير زيت المحرك بعد السفر لمسافات طويلة خاصة عند اقتراب موعد تغيير الزيت، حيث يساعد تغيير الزيت على الحفاظ على محرك السيارة لأطول فترة ممكنة.