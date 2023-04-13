علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً الدكتور نزار مدني، على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر حول وجود تحفظ في كتابات الدبلوماسيين وعدم ذكر الحقائق مثل الغرب.

وقال مدني خلال حديثه عبر برنامج “الليوان” :” إنه يختلف معه فيما يقول وطالبه بأن يثبت صدق حديثه في كتاب سيرته الذاتية.”

وأضاف: ليس كل مايعلم يقال، فهي قاعدة لابد من الالتزام بها، لافتًا أن هدف سيرته الذاتية أن تكون مرجعًا لأولاده ومن يأتي من بعده للاستفادة منها.

وأكد أنه لم يكتب هدفه تسجيل الأحداث السياسية وتوثيقها بل كانت عبارة عن مذكرات شخصية، مبديا استعداده للكتابة في هذا الشأن لاحقا.