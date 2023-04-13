علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً الدكتور نزار مدني، على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر حول وجود تحفظ في كتابات الدبلوماسيين وعدم ذكر الحقائق مثل الغرب.
وقال مدني خلال حديثه عبر برنامج “الليوان” :” إنه يختلف معه فيما يقول وطالبه بأن يثبت صدق حديثه في كتاب سيرته الذاتية.”
وأضاف: ليس كل مايعلم يقال، فهي قاعدة لابد من الالتزام بها، لافتًا أن هدف سيرته الذاتية أن تكون مرجعًا لأولاده ومن يأتي من بعده للاستفادة منها.
وأكد أنه لم يكتب هدفه تسجيل الأحداث السياسية وتوثيقها بل كانت عبارة عن مذكرات شخصية، مبديا استعداده للكتابة في هذا الشأن لاحقا.
#المديفر للدكتور نزار مدني: لماذا هناك تحفظ عالِ في كتاباتكم، ولا تكتبون الحقائق كما يكتبها الغرب فيما يتعلق بالتراث الدبلوماسي؟#نزار_مدني_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/x7uVvWBi4N
— الليوان (@almodifershow) April 12, 2023
هيا قوام الشيشة يا اوم أيمن 😂🤣😂