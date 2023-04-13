يوفر تطبيق واتساب قريبا ميزة جديدة لمستخدميه، حيث يتيح خيار تحديد تاريخ انتهاء صلاحية محادثاتهم الجماعية، وعند الوصول إلى هذا التاريخ، سيُطلب منهم مسح بعض الرسائل القديمة، أو حذف الدردشة تماماً.

ويهدف هذا إلى أن يكون حلاً موفراً للمساحة، إذ من المعروف أن التطبيق يستهلك الكثير من ذاكرة الجهاز من خلال الاحتفاظ بالرسائل التي تعود إلى سنوات.

ويمكن أن يساعد أيضاً المستخدمين في الحفاظ على نظام الـ«واتساب» الخاص بهم أكثر تنظيماً عن طريق إزالة محادثات «الزومبي» التي لم تعد ذات صلة، مثل المحادثات المؤقتة التي تم إنشاؤها لأحداث معينة.

وستختفي أي رسائل أو محادثات محذوفة بهذه الطريقة فقط من جهاز الشخص الذي قام بتعيين تاريخ انتهاء الصلاحية. وسيظل بإمكان المستلمين الآخرين للرسائل الوصول إليها، حتى يختاروا حذفها أيضاً.