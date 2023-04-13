قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم، الخميس، عند 10964، وبقيمة بلغت 5 مليار ريال.

ولفت إلى أنه قد تحدث الأسبوع الماضي عن النماذج الفنية الصاعدة التي تكونت عليه، وقد تحقق بعضها وبعضها الآخر لازال يسير لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن إغلاق هذا الأسبوع عند سقف القناة الهابطة المتزامن مع متوسط الـ 200 يوم ولم يخترقها إلى الآن، ومن المتوقع أن يسير السوق باتجاه عرضي حتى يتم اختراقها.

وأكد أن الأسبوع القادم أو بعد إجازة العيد وبدعم من القطاعات القيادية وعلى رأسها البنوك بشرط المحافظة على أهم دعم لديه الآن وهو 10850.