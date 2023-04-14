أكد إستشاري الامراض الباطنية والمعدية نزار باهبري، أن الكثير من الأشخاص توفوا من فيروس كورونا في بداية انتشاره بسبب الرعب فقط، موضحا أن الخوف يؤثر بنسبة كبيرة على المناعة.

وفي سياق آخر تحدث عن سبب إنقاص وزنه، موضحا أن نقطة التحول في حياته أنه كان ينصح المرضى لكن لم يطبق نصائحه على نفسه.

وقال باهبري: “أيام الكورونا كان واضح أن أكثر المصابين الذين توفوا كان أغلبهم بسبب زيادة الوزن”.

وأشار إلى تجربة إصابته بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة، موضحا أنه كان متوقعا أن يتوفى بنسبة كبيرة بسبب زيادة وزنة وانخفاض نسبة الأكسيجين.