تمكنت نادي إشبيلية الإسباني، من خطف تعادلا مثيرا من مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 – 2، يوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز مارسيل سابيتزر الهدفين الأول والثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 14 و21، فيما سجل تايرل مالاسيا مدافع الفريق الإنجليزي هدف إشبيلية الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، تسجيل هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرمى فريقه.

وعلى جانب آخر، تغلب يوفنتوس الإيطالي على سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1 – صفر؛ حيث سجل فيدريكو غاتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.