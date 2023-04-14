نفى محمد الخريجي، رئيس شركة الوسائل SMC، فكرة رئاسة نادي النصر، لافتًا إلى أنه لا يتوقع أن يكون له أي تواجد في الرياضة سوى الاستثمار والتسويق.

وقال محمد الخريجي، عبر برنامج “برا 18” على قناة “SSC”، أن دخول القطاع البنكي في الرياضة سيشجع القطاعات الأخرى في الدخول؛ حيث بدأت تتحول الرياضة إلى صناعة.

وأشار “الخريجي” إلى أن “الملعب حصريًا لنادي النصر، ولم يصلنا أي موضوع بخصوص لعب الهلال في الملعب”.