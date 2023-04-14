تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫15255 مقابل الريال 0٫24082
الدولار: 3٫75121 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02143 مقابل الريال الواحد 0٫97905
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72071
دينار أردني: 5٫28867 مقابل الريال الواحد 0٫18909
دينار كويتي:12٫26354 مقابل الريال الواحد 0٫08155
دينار بحريني: 9٫95147 مقابل الريال الواحد 0٫10050
الريال القطري: 1٫03041 مقابل الريال الواحد 0٫97052
الدرهم المغربي: 0٫37095 مقابل الريال الواحد 2٫69589
الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23725
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