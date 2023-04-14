تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫15255 مقابل الريال 0٫24082

الدولار: 3٫75121 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02143 مقابل الريال الواحد 0٫97905

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72071

دينار أردني: 5٫28867 مقابل الريال الواحد 0٫18909

دينار كويتي:12٫26354 مقابل الريال الواحد 0٫08155

دينار بحريني: 9٫95147 مقابل الريال الواحد 0٫10050

الريال القطري: 1٫03041 مقابل الريال الواحد 0٫97052

الدرهم المغربي: 0٫37095 مقابل الريال الواحد 2٫69589

الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23725