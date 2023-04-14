كشف خبراء أن القيلولة لمدة 30 دقيقة كل يوم قد تزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، ويصب بـ الرجفان الأذيني هي حالة قلبية تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وغالبًا ما تكون سريعة بشكل غير طبيعي.

لمعرفة ما إذا كان من الممكن ربط القيلولة بالحالة ، حلل الباحثون بيانات أكثر من 20000 شخص لم تكن لديهم ضربات قلب غير منتظمة.

وكشف التحليل الإضافي أن وقت القيلولة المثالي يبدو ما بين 15 و 30 دقيقة ، حيث كان لدى هؤلاء الأشخاص مخاطر أقل بنسبة 56 % لتطوير ضربات قلب غير منتظمة مقارنة بأولئك الذين غفوا لمدة نصف ساعة أو أكثر.