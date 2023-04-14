كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بعد دفعها.

وأوضحت أنه في حال تم سداد الضريبة بعد 3 أكتوبر 2020 ولم يتم الاستفادة من شهادة تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول، فبإمكان الفرد استرداد الضريبة من خلال الدخول الى بوابة التصرفات العقارية ثم اختيار “عرض التصرفات العقارية ” ثم تعديل الطلب ثم تحديد نوع الاستثناء “مسكن أول”.

وأضافت أنه بعد اجراء التعديل سيتم انشاء طلب استرداد وسيتم استرداد المبالغ المسددة لضريبة التصرفات العقارية خلال 15 يوم عمل من تاريخ تحديث الطلب على نفس رقم الآيبان الذي تم السداد منه.