كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي/ التصميم الجرافيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم، مهندس تخطيط الطلب والتوزيع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وتتضمن الوظائف: استشاري تقني أول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مستشار وظيفي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات)، أخصائي أول تخطيط أعمال تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات، تقنية المعلومات).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 14 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار