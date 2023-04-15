ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، وحققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، عقب تصريحات وكالة الطاقة الدولية بإن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين.

وحذرت الوكالة أيضا من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها الدول المنتجة في تحالف أوبك+، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، قد تزيد من نقص المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3% عند التسوية إلى 86.31 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.52 دولار للبرميل، مرتفعة 36 سنتا أو 0.4%، وفق ما نقلته وكالة “رويترز

وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذه الأسبوع الماضي تحالف أوبك+.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الجمعة، إن من المقرر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميا، مدفوعا في أغلبه بقوة استهلاك الصين بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة “كوفيد”، لافتة إلى أن الطلب على وقود الطائرات يمثل 57% من زيادة الطلب 2023.