أوضحت الخطوط الجوية السعودية أن طائرتها من طراز ايرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 ابريل.

وعلى الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط السعودية؛ حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، كما تعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث.

فيما سيتم توفير المزيد من المستجدات حول هذا الحادث عبر منصات “السعودية” في مواقع التواصل الاجتماعي.