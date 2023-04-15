ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم السبت، القبض على قاتل بطل سباق الدراجات الرياضية الكويتي عبدالعزيز الزعتري.

وذكرت تقارير كويتية أن القاتل أحد الشيوخ برتبة رائد، فيما قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها إن “قطاع الأمن الجنائي بعد تكثيف البحث والتحري تمكن من ضبط المشتبه به والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتم إحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن “لا أحد فوق القانون كائناً من كان، وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد”.

وفارق بطل سباق الدراجات المائية الكويتي عبدالعزيز الزعتري، الحياة بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهول أمام منزله، حيث أطلق القاتل عليه 13 رصاصة ليفارق الضحية الحياة إلى جوار والدته.